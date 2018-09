Im alter von 82 Jahren : Hollywood-Schauspieler Burt Reynolds gestorben

Der Hollywood-Star sei am Donnerstagmorgen mit einem Herzstillstand ins Krankenhaus eingeliefert worden.

von Christopher Chirvi

06. September 2018, 22:03 Uhr

Los Angeles | Wie US-Medien übereinstimmend berichten, ist der US-Schauspieler Burt Reynolds gestorben. Der Hollywood-Star sei am Donnerstagmorgen mit einem Herzstillstand ins Krankenhaus eingeliefert worden. Reynolds wurde 82 Jahre alt.

Der im US-Bundesstaat Michigan geborene Schauspieler ist vor allem für seine Rolle des Banditen in "Ein ausgekochtes Schlitzohr" aus dem Jahr 1977 bekannt. 1998 gewann er zudem einen Golden Globe als Bester Nebendarsteller in "Boogie Nights", außerdem wurde er für seine Darstellung des Pornofilm-Produzenten Jack Horner für den Oscar nominiert.

In der Westernserie "Rauchende Colts" war Reynolds in den 60er Jahren lange als Hufschmied Quint Asper zu sehen. Vor allem in den 70er und 80er Jahren galt Reynolds in Hollywood als Kassenmagnet.

Reynolds sollte im neuen Tarantino-Film mitwirken

Reynolds Leben war trotz Millionengagen ein Wechselbad, zu dem auch Bankrotterklärungen und eine schlagzeilenträchtige Scheidung von Kollegin Loni Anderson gehörten. Neben der Ehe mit Anderson zählte er einen hüllenlosen Auftritt auf einem Bärenfell zu seinen größten Fehlern. 1972 war Reynolds als erster Mann nackt in der Zeitschrift "Cosmopolitan" zu sehen.

Aus Hollywood war das einstige Sexsymbol später nach Florida gezogen. Dort betrieb er eine Schauspielschule. Zuletzt sollte Reynolds neben Leonardo DiCaprio, Brad Pitt und Al Pacino für Regisseur Quentin Tarantino am Film "Once Upon A Time in Hollywood" mitwirken, der 2019 erscheinen soll.

"Burt Reynolds war einer meiner Helden", schrieb Arnold Schwarzenegger auf Twitter. Reynolds war vor seiner Schauspielkarriere als Footballspieler aktiv gewesen. Tennislegende Boris Becker würdigte Reynolds als "eine der letzten Ikonen in Hollywood".





(mit dpa)