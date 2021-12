Naturgewalt : Hoffnung für Weihnachten: Vulkan auf La Palma beruhigt sich

Rechtzeitig zu Weihnachten geht dem Vulkan auf La Palma die Puste aus. Ob das von Dauer ist, wagen die Fachleute noch nicht zu sagen. Aber die Menschen hoffen schon auf eine Stille und Heilige Nacht.

Palma | „Der Vulkan schweigt tatsächlich, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so bleibt“, sagte die Inhaberin eines kleinen Ladens auf der Atlantikinsel La Palma dem staatlichen spanischen TV-Sender RTVE. Über dem Vulkan in der Cumbre Vieja steht an diesem Donnerstag kurz vor Weihnachten nur noch eine kleine Rauchwolke. Erstmals seit Langem ist ...

