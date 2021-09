Justiz : Höchststrafe für Mörder der Londonerin Sarah Everard

Tagelang dominierte die Suche nach Sarah Everard die Schlagzeilen in Großbritannien - ihre Ermordung erzürnte in der Folge das Land. Nun fiel vor einem Londoner Gericht das Urteil.

London | Der Mörder der Londonerin Sarah Everard muss den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen. Das Strafgericht Old Bailey verurteilte den 48 Jahre alten Polizisten am Donnerstag zur Höchststrafe: lebenslange Haft ohne Aussicht auf vorzeitige Freilassung. Der Mann hatte gestanden, die 33-jährige Everard am 3. März in Südlondon verschleppt sowie ans...

