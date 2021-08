Waldbrände : Hitze und Trockenheit: Waldbrände lodern in Italien weiter

Während in manchen Mittelmeerländern Regen viele Feuer eindämmte, herrscht in Italien weiter Trockenheit und Hitze. In Griechenland gibt es weitere Anzeichen für eine Entspannung der Lage.

Larbaa Nath Irathen | Italien blickt weiter gebannt auf weitere Waldbrände. Der Regionalpräsident Kalabriens wollte heute Bürgermeister und Repräsentanten der von Feuern betroffenen Orte in der süditalienischen Region einberufen, wie es in einer Mitteilung hieß. Die Versammlung solle Aufschluss über die gegenwärtige Waldbrandlage geben und weitere Maßnahmen im Kampf geg...

