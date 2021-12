Attacke an US-Schule : Pistole zu Weihnachten: Eltern von 15-jährigem Amokschützen angeklagt

Ein Teenager schoss in seiner Schule um sich. Weil Vater und Mutter Warnungen ignoriert haben sollen, werden sie nun der fahrlässigen Tötung angeklagt.

Oxford | Wenige Tage nach der Schusswaffenattacke mit vier Toten an einer Schule im US-Bundesstaat Michigan sind die Eltern des 15-jährigen Angreifers ins Visier der Ermittler geraten. James und Jennifer Crumbley wurden wegen fahrlässiger Tötung in vier Fällen angeklagt, wie Staatsanwältin Karen McDonald am Freitag mitteilte. Der Vater hatte die Tatwaffe vier ...

