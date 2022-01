TV-Karussell : „Heute Journal“ mit Christian Sievers: Das ist seine neue Co-Moderatorin

Ab dem 10. Januar präsentiert Christian Sievers das "heute Journal" auf dem TV-Sender ZDF. Er wird nicht das einzige neue Gesicht der Sendung sein.

Mainz | Der neue Moderator beim „heute journal", Christian Sievers, wird die Nachrichten künftig mit einer neuen Co-Moderatorin präsentieren. Am Montag (10. Januar, 21.45 Uhr) startet der 52-Jährige als Nachfolger von Claus Kleber gemeinsam mit Hanna Zimmermann, die für die Nachrichtenblöcke zuständig ist, wie das ZDF am Donnerstag in Mainz mitteilte. Auch...

