Krebserzeugendes Ethylenoxid : Bei Rewe, Edeka und Real im Sortiment: Hersteller ruft Fertig-Currys zurück

Der Lebensmittelproduzent Tasty Bite ruft mehrere Curry-Fertiggerichte zurück. Es seien geringe Mengen Ethylenoxid (ETO) gefunden worden. Laut Bundesinstitut für Risikobewertung ist die Substanz krebserregend.

Verden | Der Lebensmittelhersteller Tasty Bite ruft mehrere Curry-Gerichte zurück. In bestimmten Zutaten einiger Produkte seien geringe Mengen an Ethylenoxid (ETO) gefunden wurden, teilte der Hersteller am Montag mit. Betroffen seien die Produkte "Tasty Bite Channa Masala", "Tasty Bite Madras Curry", "Tasty Bite Bombay Curry" und "Tasty Bite Thai Curry". Laut ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.