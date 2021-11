Lago Maggiore : Helikopter fliegt abgestürzte Seilbahngondel ins Tal

Am Pfingstsonntag (23. Mai) war die Kabine in Italien in die Tiefe gestürzt, weil kurz vor der Bergstation das Zugseil gerissen war. Nun wird sie weiter untersucht.

Stresa | Fünfeinhalb Monate nach dem Seilbahn-Unglück vom Lago Maggiore mit 14 Toten ist die abgestürzte Gondel abtransportiert worden. Ein Hubschrauber flog die Kabine am Montagvormittag vom Monte Mottarone ins Tal, wo sie von Experten weiter untersucht werden soll. Der Schwerlasthelikopter hob die in weiße Planen eingehüllte Gondel mit einem langen Seil a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.