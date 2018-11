Schlagerstar auf dem Vogue-Cover : Ungeschminkt! So haben Sie Helene Fischer noch nie gesehen

Helene Fischer ist bekannt für ihre extravaganten und auffälligen Outfits – jetzt zeigte sich sich völlig anders.

von Ankea Janßen

30. November 2018, 12:10 Uhr

München | Wenn eines der bekanntesten Modemagazine Helene Fischer auf dem Cover haben will und sie dafür auch noch von dem renommierten Kult-Fotografen Peter Lindbergh fotografieren lässt, dann zeigt sich der schillernde Schlagerstar auch mal ohne alles – zumindest im Gesicht.

Völlig natürlich und ohne Schminke ziert die 34-Jährige die Titelseite der Januar-Ausgabe der aktuellen deutschen Vogue, die am 4. Dezember erscheinen wird. "Ich hab noch nicht mal meine Wimpern angetuscht – ich komme gar nicht drauf klar", sagt sie im Gespräch mit Vogue-Chefredakteurin Christiane Arp, als sie die Bilder zum ersten Mal zu Gesicht bekommt. "Aber so sehe ich wirklich aus, wie ich aussehe. Und das wollte ich!"

Peter Lindbergh für VOGUE Deutschland /dpa

In einem Telefonat mit Peter Lindbergh bekommt Helene auch noch gleich Lob von dem einflussreichen Modefotografen, der schon Supermodels wie Naomi Campbell und Kate Moss vor der Linse hatte: "Du hast wirklich alles rausgelassen. Das war toll, toll, toll!" Helene antwortet: "Ich muss auch wirklich sagen, dass es schon eine andere Helene ist, die man da sieht. Aber das ist gut so."

Auch interessant: "Forbes"-Liste: Helne Fischer macht mehr Umsatz als Britney Spears

Foto: Peter Lindbergh für VOGUE Deutschland

Während des Shootings hat Helene Fischer auch vor der Kamera getanzt. Jedoch nicht in einem extravaganten Outfit, sondern in einem schlichten schwarzen Kleid und barfuß. "So poetisch und sinnlich hat mich ja noch keiner meiner Fans erleben können", sagt sie rückblickend. Ihre schillernden Kostüme auf der Bühne seien häufig eine "Rüstung", die sie sich anziehe. "Ich hatte das Gefühl, dass ich fast nackt bin. Und habe nur so einen Hauch von Nichts an. Ich habe mich ihm komplett offenbart. So nah wie er mir gekommen ist, ist mir selten ein Fotograf gekommen", resümiert die 34-Jährige.

Auch interessant: "Helene wer" Das Ausland rätselt über Deutschlands Schlager-Königin

Peter Lindbergh für VOGUE Deutschland

Die Kombination aus Vogue-Cover und Peter Lindbergh sei für sie ein Sechser im Lotto gewesen. "Jetzt bin ich gespannt auf die Reaktionen meiner Fans."