Heavy Metal Festival : Gelände von «Wacken Open Air» teilweise wegen Unwetters geräumt

Auftritt der «Wacken Firefighters» abgebrochen - Show der Feuerwehrkapelle gilt als inoffizieller Auftakt

von Regina Wank

31. Juli 2019, 19:01 Uhr

Wegen Unwetters ist das «Wacken Open Air»-Gelände am Mittwochabend teilweise geräumt worden. Im Wackinger Village und im Bereich vor einer Bühne wurden die Fans aufgefordert, das Gelände zu verlassen und in den Fahrzeugen Schutz zu suchen, wie die Polizei mitteilte. Diese beiden Bereiche waren für die Besucher bereits zugänglich, das übrige Gelände wird am Donnerstag eröffnet.

Campingplatz nicht betroffen

Betroffen war auch der Auftritt der «Wacken Firefighters». Die Show der örtlichen Feuerwehrkapelle gilt als inoffizieller Auftakt des Festivals. Sie wurde nach dem dritten Lied abgebrochen. Der Campingplatz war nicht betroffen.