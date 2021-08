Impfung : Hassbotschaften an Arzt - Polizei ermittelt

Einer Impfgegnerin legte der Mediziner nahe, sich einen anderen Arzt zu suchen. Seitdem sieht er sich mit Gewaltandrohungen konfrontiert. Inzwischen steht der Hausarzt unter Polizeischutz.

Wallenhorst | Wegen Hassbotschaften gegen einen Hausarzt im Kreis Osnabrück, der keine Corona-Impfgegner mehr in seiner Praxis behandeln will, ermittelt die Polizei bislang in mehr als 40 Fällen. Bei dem überwiegenden Teil gehe es um Beleidigungen, in weiteren Einzelfällen auch um Bedrohung und Volksverhetzung, sagte eine Polizeisprecherin. Einige Tatverdächt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.