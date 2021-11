Comic-Ikonen : Happy Birthday - Die Panzerknacker werden 70

Resozialisierung ist bei diesen Comic-Schurken verschenkte Liebesmüh: Die Panzerknacker sind das Herzstück der Unterwelt von Entenhausen. Etwas beunruhigend: Keiner weiß genau, wie viele es von ihnen gibt.

Berlin | „Harharhar!“ Donald-Duck-Fans wissen bei dieser miesen Lache sofort, um wen es hier geht: Die Panzerknackerbande aus der Walt-Disney-Welt hat 70. Geburtstag. Comiczeichner-Legende Carl Barks ließ die Beagle Boys, wie sie im Original heißen, in den USA zum ersten Mal im November 1951 auftreten, wie der Verlag Egmont Ehapa in Berlin mitteilte. In Deu...

