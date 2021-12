11.000 Hotels bewertet : Der Norden ganz vorn: Das sind die besten Hotels Deutschlands

Beim Ranking der "101 besten Hotels Deutschlands" liegt ein Luxus-Hotel aus dem Norden ganz vorne. Ein weiteres Hotel aus Schleswig-Holstein schafft es in die Top 5.

Hamburg | Sie wollen einmal im "besten Hotel Deutschlands" übernachten? Dann müssen Sie nach Hamburg reisen. Denn dort steht das Hotel Vier Jahreszeiten. In einem Ranking von insgesamt 11.000 Hotels in Deutschland setzte sich das Luxushotel an der Alster in Hamburg durch. Bei der Erstellung der Rangliste durch das Institute for Service- and Leadership Excell...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.