Carpenters Killer zurück im Kino : „Halloween“ – Michael Myers Rückkehr misslingt

Michael Myers mordet wieder: Der elfte „Halloween“-Film, streicht alle Fortsetzungen und knüpft direkt an John Carpenters Original an.

von Daniel Benedict

23. Oktober 2018, 14:45 Uhr

Berlin | Michael Myers mordet wieder: Im elften Teil der Reihe trifft der Mörder aus John Carpenters "Halloween" noch einmal auf Laurie Strode (Jamie Lee Curtis). Am Donnerstag kommt die Neuauflage des Stoffs in die deutschen Kinos.





Halloween, 40 Jahre danach

40 Jahre sind vergangen, seit Michael Myers an Halloween die Babysitter aus Haddonfield, Illinois, mit dem Küchenmesser erstach. Seitdem sitzt der Killer in der Psychiatrie. Und Laurie Strode, die damals knapp überlebte, bereitet sich auf seine Wiederkehr vor – mit Waffenankäufen und einer rücksichtslosen Wachsamkeit, die ihr Verhältnis zur Tochter zerrüttet. Als Myers tatsächlich entkommt und weitertötet, sieht Laurie die Chance, den Täter doch noch zu überwinden. Und mit ihm das eigene Trauma.

Auch in der Wirklichkeit sind seit John Carpenters Horrorklassiker vier Jahrzehnte vergangen. Sieben weitere Filme und zwei Remakes hat die Reihe seit 1978 hervorgebracht. David Gordon Greens Neuauflage räumt mit alldem radikal auf. Der elfte „Halloween“-Film schließt direkt an das Original an und ignoriert die Geschichte sämtlicher Fortsetzungen. Myers Tode am Schluss der meisten Teile, das blutige Ende von Laurie, die in „Halloween: Ressurrection“ (2002) starb, und auch die Tatsache, dass Täter und Opfer Geschwister sind: All das gilt nicht mehr. Es scheint, als sollten die Missgriffe der Reihe ein für allemal übermalt werden. Zumal mit John Carpenter (Produktion und Musik) und Jamie Lee Curtis (Hauptrolle und Produktion) zwei Künstler der ersten Stunde für die Qualität einstehen. Leider gilt das Reinheitsgebot nur auf dem Papier. (Wie oft starb Michael Myers? Fun Facts für Fans der "Halloween"-Reihe?)

Michael Myers: Von der Naturgewalt zum Klischee-Killer

Man hat schon ein ungutes Gefühl, als der Regisseur die Psychiatrie ganz zu Beginn als surreale Hölle zeigt. Als jemand Myers alte Gummimaske aus der Tasche zieht, schlagen die Wachhunde an und die Patienten reißen kichernd an ihren Ketten. Tiere und Irre wittern das Böse zuerst. An Rob Zombies Remakes hatte Carpenter den psychologisierenden Ansatz moniert; Green nimmt das als Freibrief für eine Dämonisierung von psychischen Krankheiten. Den Schrecken seines legendären Monsters verfehlt er dann trotzdem meilenweit.

Die Konzeption des Killers ist die größte Enttäuschung der neuen, in den USA bereits höchst erfolgreichen „Halloween“-Variante. Mal verkleidet Michael Myers eine Leiche als Gespenst; mal höhlt er einen Kopf aus und stellt ein Licht in den menschlichen Gruselkürbis. Die Naturgewalt, die sich einst unaufhaltsam durch Haddonfield mordete, ist zum verspielten Dekorateur des Grauens geworden. Green bräuchte Myers Gesicht nicht so pedantisch zu verbergen, wenn das Drehbuch seine Aura dann sowieso frontal zerstört – und einen der einflussreichsten Kino-Killer mit all den Klischees kontaminiert, die seine Nachahmer später noch entwickelt haben.

Taugt Laurie Strode als Rachefigur zur #MeToo-Debatte?

In Nebensträngen erzählt „Halloween“ dann von der Mythisierung des Verbrechens: Laurie ist Großmutter, und für die Freunde ihrer Enkelin sind die Morde zur wohligen Schauergeschichte geworden; zwei Journalisten recherchieren zum Fall und stehen damit für die zweifelhafte Faszination der Gewalt, schon das ein guter Ansatz. Zur Figur von Jamie Lee Curtis formulieren die Reporter dann sogar die These: Hat das Opfer von einst sich – im obsessiven Blick auf den Peiniger – in sein spiegelsymmetrisches Ebenbild verwandelt? Eine starke Idee, die der Film allerdings dementiert. Immer wieder wird Laurie von ihrer Familie als Paranoikerin kritisiert – nur um im finalen Duell dann umso gründlicher ins Recht gesetzt zu werden. Myers tödliche Rückkehr beweist ja: Alle Vorsichtsmaßnamen waren nötig.

Das ist schon deshalb ärgerlich, weil Lauries in Jahrzehnten ersonnene Falle lächerlich fehleranfällig ist. Noch schlimmer ist der Gedanke dahinter. In Interviews deutet Jamie Lee Curtis ihre Figur im Kontext der #MeToo-Debatte – als Opfer, das den Täter konfrontiert und so die Deutungshoheit über ihr Dasein wiedergewinnt. Das ist nicht nur ein riskantes Kokettieren mit der Selbstjustiz, sondern auch radikal selbstbezogen. Denn natürlich geht Myers Rückkehr, für die Laurie so sehr gebetet hat, auf Kosten der andern. Bis Laurie ihm gegenübersteht, ist halb Haddonfield ermordet.

Der Film greift das Dilemma auf und lässt einen Polizisten bitter über Lauries Gebete spotten. Das muss allerdings eine hilflose Geste bleiben angesichts einer Inszenierung, in der all die Toten nichts als Statisten sind. Auch wir warten schließlich atemlos auf das Duell von Laurie und dem Killer. Zu den Horroreffekten des Originals gehörte die subjektive Kamera, in der wir uns mit den Augen des Mörders den Opfern nähern. Die Fortsetzung geht auf fatale Weise einen Schritt weiter: Hier sind uns die Toten auf Michaels Weg zu Laurie – genau wie ihm selbst – vollkommen egal.

"Halloween". USA 2018. Regie: David Gordon Green. Buch: Jeff Fradley, Danny McBride, David Gordon Green. Mit: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matchiak, Will Patton, Nick Castle. Länge: 102 Minuten. FSK: ab 16 Jahre. Filmstart: 25. Oktober 2018.

