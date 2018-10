Ursache unklar : Halbinsel Krim: Mehrere Tote und Verletzte bei Explosion in Schule

Russische Medien berichten über eine Gasexplosion an einer Berufsschule auf der Halbinsel Krim.

von dpa

17. Oktober 2018, 12:39 Uhr

Simferopol | Durch eine Gasexplosion in einer Berufsschule auf der Halbinsel Krim sind nach russischen Medienberichten am Mittwoch mehrere Menschen getötet und zahlreiche verletzt worden. Die Rede sei von bis zu zehn Todesopfern, zitierte die Nachrichtenagentur Interfax eine nicht genannte Quelle in den Sicherheitsbehörden der Krim.

Am östlichen Ende der Krim

Etwa 50 Menschen seien verletzt worden. Den Angaben nach ereignete sich die Explosion in der Stadt Kertsch am östlichen Ende der 2014 von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel. Zahlreiche Rettungssanitäter seien an der Berufsschule im Einsatz.