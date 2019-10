Hochgiftiger Skorpion im Karton : Diese Bestellung hätte tödlich enden können

Ein Junge sammelt gerne in Acryl gegossene Skorpione. Doch eine Lieferung, die bei ihm ankam, war lebendig.

16. Oktober 2019, 16:36 Uhr

München | Statt eines eingegossenen toten Skorpions ist bei einem Jungen aus dem Großraum München versehentlich ein hochgiftiges und lebendes Exemplar angekommen. Das Tier, dessen Haltung in Bayern anders als in anderen Bundesländern verboten ist, "verfügt über eines der stärksten Gifte überhaupt", wie die Auffangstation für Reptilien in München am Mittwoch mitteilte.

Mutter und Kind hätten tot sein können

Der etwa Zehnjährige hatte seine Sammlung von in Acryl gegossenen Skorpionen vergrößern wollen. Auf der Suche habe seine Mutter das Tier für ihn im Internet bestellt. Noch bevor das Paket ganz ausgepackt war, bemerkten beide, dass der Skorpion im Karton noch lebte.

"Wäre der Karton also geöffnet worden, hätte durchaus eine Chance bestanden, dass Kind oder Mutter gestochen worden wären, und dies hätte unbehandelt eventuell sogar zum Tode geführt", hieß es in der Mitteilung. Sie kontaktierten die Auffangstation, in der das Tier nun seit vergangener Woche lebt.

Tödliche Begegnungen mit Skorpion

Der bestellte Skorpion gehört den Angaben nach zur Art "Androctonus australis", die hauptsächlich in Nordafrika und Südasien vorkommt. Jährlich sorgten Begegnungen mit dem Skorpion bei Bewohnern der Wüstenregionen für tödliche Unfälle. Diese Art sei aggressiv und alles andere als zurückhaltend.

