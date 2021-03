Drastischer Stellenabbau : Schwerwiegende Vorwürfe gegen H&M: Blanko-Aufhebungsverträge für Mütter und Behinderte?

H&M will 800 Stellen abbauen, zunächst hofft das schwedische Textilunternehmen auf ein Freiwilligenprogramm.

Berlin | Der schwedische Modehändler H&M will in Deutschland laut eigener Aussage rund 800 Stellen streichen. H&M versuche, den Stellenabbau über ein Freiwilligenprogramm zu erreichen, um betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. "Sollte die Anzahl der Freiwilligen in diesem Programm nicht ausreichen, wird die Entscheidung über eine Sozialauswahl getroffen", ...

