Tragisches Unglück : Zweijähriges Mädchen erstickt in Gütersloher Kita beim Essen

Die Polizei ermittelt nach dem tragischen Vorfall zu den Umständen des Todes.

von dpa

28. November 2018, 11:44 Uhr

Gütersloh | Ein zweijähriges Mädchen ist in einer Kindertagesstätte in Gütersloh beim Essen erstickt. Die Polizei geht derzeit von einem "tragischen Unglücksfall" aus, wie eine Sprecherin am Mittwoch sagte.

Das Unglück hatte sich am Montagnachmittag ereignet. Die Polizei hat laut Sprecherin ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zuerst hatten regionale Medien darüber berichtet.

In einer Stellungsnahme teilte die Stadt laut "Bild"-Zeitung mit: „Unsere Gedanken sind bei der Familie, die sich diesem schrecklichen Verlust nun gegenüber sieht. Als erste Hilfsmaßnahme wurde das Angebot einer Notfallseelsorgebegleitung gemacht. Auch die Mitarbeiterinnen, die unmittelbar Erste Hilfe geleistet haben, und ihre Kolleginnen sind schockiert und tief erschüttert.“



In der Kindertageseinrichtung ist laut Medienberichten ein Raum zum Trauern eingerichtet worden. Dieser kann von Eltern und Kindern aufgesucht werden, sie können sich dort unter anderem in ein Kondolenzbuch eintragen. Die Eltern seien am Dienstagnachmittag über das Unglück informiert worden.