Opfer ist Nebenklägerin : Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen: Prozess mit elf Angeklagten hat begonnen

Den Männern im Alter von heute 18 bis 30 Jahren wird Vergewaltigung und unterlassene Hilfeleistung zur Last gelegt.

26. Juni 2019, 11:16 Uhr

Freiburg | Nach der Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen in Freiburg hat am Mittwoch der Prozess gegen elf Angeklagte begonnen. Den Männern im Alter von heute 18 bis 30 Jahren wird laut Anklage Vergewaltigung und unterlassene Hilfeleistung zur Last gelegt. Sie sollen die junge Frau Mitte Oktober vergangenen Jahres nachts in Freiburg nach einem Discobesuch in einem Gebüsch vor der Diskothek vergewaltigt haben. Die Frau ist in dem Prozess Nebenklägerin und erschien am Mittwoch nicht persönlich.



Kurz vor dem Beginn des Prozesses, der mit fast eineinhalbstündiger Verspätung begann, hatte der Anwalt des Hauptangeklagten eine Erklärung seines Mandanten angekündigt. Der 22-Jährige sei nicht im Sinne der Anklage schuldig. Zudem sei die Vorverurteilung im Vorfeld des Prozesses erheblich gewesen, sagte Anwalt Jörg Ritzel der Deutschen Presse-Agentur.

Ecstasy und eine unbekannte Substanz im Getränk

Der Frau war nach Angaben der Anklage in der Disco eine Ecstasy-Tablette angeboten worden. Zudem sei ihr eine unbekannte Substanz ins Getränk gemischt worden. Acht der Angeklagten stammen Gerichtsangaben zufolge aus Syrien. Hinzu kommen zwei Männer aus Algerien und dem Irak sowie ein Deutscher ohne Migrationshintergrund.

Einen Termin für ein mögliches Urteil gibt es den Angaben zufolge noch nicht. (Az.: 6 KLs 181 Js 1138/19 AK 2/19 und 6 KLs 181 Js 35640/18 AK 3/19).