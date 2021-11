200 Polizisten : Großrazzia mit Festnahmen wegen gefälschter Impfpässe in Hessen

Die Polizei in Hessen ist mit einer Großrazzia gegen Fälschungen von Impfpässen im großen Stil vorgegangen. Festgenommen wurden Fälscher und Käufer der Dokumente.

Darmstadt | Bei der Razzia in Hessen seien am Mittwoch zwei mutmaßliche Fälscher sowie zehn mutmaßliche Käufer gefälschter Impfpässe vorläufig festgenommen worden, teilten das hessische Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Darmstadt mit. Insgesamt durchsuchten demnach 200 Einsatzkräfte 23 Objekte. Mehr dazu in Kürze. ...

