Orte und Regeln : Große Weihnachtsmärkte öffnen – diese Städte im Norden sind dabei

Am Montag starten viele große Weihnachtsmärkte – aber es gibt auch Absagen. Diese Märkte vor Ort, im Norden und ganz Deutschland finden statt.

Hamburg | Am Montag nach Totensonntag ist der traditionelle Eröffnungstag von Weihnachtsmärkten in Deutschland. In diesem Jahr ist dies nur in Teilen der Republik der Fall. Berühmte Märkte wie Nürnberg, Dresden und München wurden wegen der Pandemie abgesagt. Trotz angespannter Corona-Lage sollen am Montag aber große Märkte zum Beispiel in Berlin, Frankfurt, ...

