45-Millionen-Euro-Jackpot : Große Panne bei Live-Ziehung der Lottozahlen am Samstag

"Ich höre ein klares Stopp", sagte Lottofee Miriam Hannah am Samstagabend im Lotto-Studio in Saarbrücken. Bei der Ziehung der Lottozahlen war es zu einer Panne gekommen. Doch zum Glück war man darauf vorbereitet.

Saarbrücken | Eine Panne bei der Live-Ziehung der Lottozahlen hat die Spannung beim angekündigten 45-Millionen-Euro-Jackpot überraschend gesteigert. Lottofee Miriam Hannah sagte am Samstagabend im Lotto-Studio in Saarbrücken anfangs: "So meine lieben Tipper, ich erwarte große Wow-Momente und totale Begeisterung." Die "45-Millionen-Euro-Sause", mit der sie bei Lotto...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.