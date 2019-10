Grausamer Fund : Großbritannien: 39 Leichen in Container entdeckt

In Großbritannien sind 39 Menschen aus einem Container geborgen worden.

von dpa und afp

23. Oktober 2019, 10:53 Uhr

Grays | Die Polizei in Großbritannien hat 39 Leichen in einem Lastwagen-Container entdeckt. Das Fahrzeug stamme vermutlich aus Bulgarien und sei in einem Industriegebiet in Grays östlich von London gefunden worden, teilte die Polizei in Essex am Mittwoch mit. Die Menschen seien noch vor Ort für tot erklärt worden.