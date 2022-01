Sicherheitsmängel? : Großbrand in Südafrikas Parlament am Abend erneut aufgeflammt

Ein Großbrand in Südafrikas historischem Parlamentsgebäude gilt nach stundenlangen verzweifelten Löschversuchen zunächst als gelöscht. Doch plötzlich lodern am Abend erneut die Flammen über dem Dach.

Kapstadt | Der Großbrand in Südafrikas Parlamentsgebäude vom Neujahrswochenende hat die Kap-Nation auch am Montag weiter in Atem gehalten. Nachdem das Feuer am Vormittag als weitgehend gelöscht galt, waren am Abend im Dachbereich erneut lodernde Flammen und dichte Rauchschwaden über dem historischen Gebäude zu sehen. Das zunächst auf ein Dutzend Feuerwehrleut...

