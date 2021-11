Löscharbeiten : Großbrand in Bochumer Lagerhalle

Wegen eines in einer Lagerhalle ausgebrochenen Großbrandes war die A40 in Fahrtrichtung Dortmund zeitweise gesperrt. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand.

Bochum | In einer Lagerhalle in Bochum ist am Montagabend ein Großbrand ausgebrochen. Die Gewerbehalle einer Baumaschinen-Firma liegt nach Angaben der Polizei unmittelbar neben der Autobahn 40. Aufgrund der starken Rauch- und Flammenentwicklung wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund zunächst gesperrt. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, wurde niemand ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.