Drogen : Größter Crystal-Meth-Fund in Berlin

Bislang größter Einzelfund in Berlin und Brandenburg: 18,1 Kilogramm konnte die Zollfahndung beschlagnahmen. Straßenverkaufswert: 4,2 Millionen Euro.

Berlin | Die gefährliche Droge Crystal Meth ist in größeren Mengen nun auch in Berlin angekommen. Die Zollfahndung beschlagnahmte 18,1 Kilogramm des synthetischen Rauschgifts - der bislang größte Einzelfund in der Hauptstadt und Brandenburg, wie von Zoll und Staatsanwaltschaft mitgeteilt wurde. Außerdem fanden die Fahnder bei Durchsuchungen von Wohnungen...

