Kritischer Gesundheitszustand : Greven: Zwei Kinder leblos aus Gartenteich gerettet

Zwei Kleinkinder sind in Greven im Münsterland am Donnerstagnachmittag leblos aus einem Gartenteich gezogen worden.

von dpa

26. Juni 2020, 10:15 Uhr

Greven | Zwei kleine Kinder sind in Greven im Münsterland leblos aus einem Gartenteich gerettet worden. Der Junge und das Mädchen – beide zwei Jahre alt – wurden am Donnerstagnachmittag entdeckt, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie wurden in kritischem Zustand unter lebenserhaltenden Maßnahmen in die Universitätsklinik in Münster gebracht.

Medienberichten zufolge waren die Zweijährigen in einem unbeobachteten Moment in den Nachbargarten gelaufen und dort in den Teich gefallen. Die beiden sollen Teil von Drillingen sein.