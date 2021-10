„Never Gonna Give You Up“ : Greta Thunberg überrascht mit Gesangseinlage

Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Klimaaktivistin Greta Thunberg hat in Stockholm zum Mikrofon gegriffen - aber diesmal, um zu singen. Der Songtitel ist passend gewählt.

Stockholm | Damit hatte wohl keiner gerechnet: Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat die Besucher eines Konzerts zugunsten des Klimaschutzes in Stockholm mit einer Gesangseinlage überrascht. Gemeinsam mit einem anderen Klimaaktivisten schmetterte die 18-Jährige am Samstagabend vor einer jubelnden Menge den 80er-Jahre-Hit „Never Gonna Give You Up“ ...

