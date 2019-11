Neben Joachim Gauck : Greta Thunberg bekommt Deutschen Nachhaltigkeitspreis

Für ihren Einsatz bekommt die Schwedin Greta Thunberg den Sonderpreis des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2019.

von dpa

22. November 2019, 23:59 Uhr

Düsseldorf | Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis 2019 geht unter anderem an Greta Thunberg. Die 16-jährige Schwedin bekommt den Sonderpreis des Nachhaltigkeitspreises für ihr Klimaschutz-Engagement. Das gab die Jury am Freitag bekannt.

Mit dem Ehrenpreis des Nachhaltigkeitspreises werden in diesem Jahr Bundespräsident a. D. Joachim Gauck, Umweltaktivistin Paula Caballero, Simply Red-Sänger Mick Hucknall und Architekt Bjarke Ingels ausgezeichnet.

Auch Unternehmen ausgezeichnet

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis für Unternehmen geht an das Industrieunternehmen fischerwerke aus Waldachtal, den Hersteller von Senf- und Feinkostspezialitäten Develey aus Unterhaching und den Tofu-Produzenten Taifun-Tofu aus Freiburg. Der Neubau der Alnatura Arbeitswelt in Darmstadt erhält den Deutschen Nachhaltigkeitspreis für Architektur.

Sieger des Deutschen Nachhaltigkeitspreises für Städte und Gemeinden sind in diesem Jahr Osnabrück, Aschaffenburg und Bad Berleburg. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis Forschung geht an das Projekt Elevate des Vereins Sozialhelden in Berlin.

Bremen und die GLS Bank erhalten gemeinsam mit ihren Partnern Durban in Südafrika und Bio Foods aus Sri Lanka den Deutschen Nachhaltigkeitspreis Globale Partnerschaften. Initiator des Preises ist der ZDF-Wissenschaftsjournalist Stefan Schulze-Hausmann.

Greta auf dem Weg nach Spanien

Die Auszeichnungen sollten am Freitagabend bei einer Gala vor 1200 Gästen in Düsseldorf übergeben werden. Greta Thunberg wurde nicht erwartet – sie ist zurzeit noch auf einer Segelreise zurück aus den USA Richtung Europa. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist die nationale Auszeichnung für Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommunen und Forschung.

Er wird von der gleichnamigen Stiftung vergeben. Darin arbeiten Bundesregierung, kommunale Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen zusammen.