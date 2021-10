Kriminalität : „Grenzüberschreitungen“ in SOS-Kinderdorf?

Missbrauchsexperte Heiner Keupp hat schon den Skandal im katholischen Kloster Ettal wissenschaftlich aufgearbeitet. In einer neuen Studie geht es nun um SOS-Kinderdörfer.

München/Augsburg | Eine Studie hat Übergriffe auf Kinder in bayerischen SOS-Kinderdörfern aufgearbeitet. Das Ergebnis: Zwei ehemalige Mitarbeiterinnen eines SOS-Kinderdorfes in Bayern sollen nach Angaben der Hilfsorganisation ihnen anvertrauten Kindern „Leid“ zugefügt haben. Ehemalige Bewohner beschuldigen die beiden Frauen demnach, von Anfang der 2000er Jahre an bis...

