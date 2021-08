Great Barrier Reef : Riesig: Schnorchler entdecken in Australien 400 Jahre alte Koralle

Schnorchler am Great Barrier Reef haben eine über 400 Jahre alte, riesengroße Koralle entdeckt. Australische Forscher haben das „Ungetüm“ inzwischen ausgekundschaftet: Es soll 80 große Wirbelstürme und zahlreiche Korallenbleichen überlebt haben.

Sydney | Über zehn Meter breit und über fünf Meter hoch – am Great Barrier Reef in Australien haben Schnorchler eine außergewöhnlich große Koralle entdeckt. Forscher stellten nun fest: Das Nesseltier, das einen Doppeldeckerbus in den Schatten stellt, ist 400 Jahre alt und fast zweieinhalb Meter größer als sein nächster Cousin am Great Barrier Reef. Damit hat d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.