Versteigerung : Goldklumpen teuer versteigert - größter Fund in Alaska

Das in Alaska gefundene Goldstück „Alaska Centennial Gold Nugget“ ist so groß wie der Kopf eines Kindes, bringt fast zehn Kilo auf die Waage und wurde in den USA teuer versteigert.

Dallas | Ein fast zehn Kilogramm schwerer Goldklumpen ist in den USA teuer versteigert worden. Der sogenannte „Alaska Centennial Gold Nugget“ brachte bei der Auktion 750.000 Dollar (rund 661.000 Euro) ein, wie das Auktionshaus Heritage Auctions in Dallas auf Twitter mitteilte. Nach deren Angaben ist das kindskopfgroße Stück der bislang größte in Alaska gefu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.