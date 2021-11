Filmlegende : Gina Lollobrigida will „in Frieden sterben“

Sie war eine der großen Film-Diven des 20. Jahrhunderts. Im Alter von 94 Jahren steckt Gina Lollobrigida nun aber in einem erbitterten Streit. In einem TV-Interview wurde die Italienerin nun emotional.

Rom | Die italienische Film-Diva Gina Lollobrigida kämpft in einem familieninternen Vormundschaftsstreit um ihre Würde. „Ich verdiene es nicht, so gedemütigt zu werden“, sagte die 94-Jährige am Sonntag in einem emotionalen TV-Interview. Der früheren Schauspielerin („Der Glöckner von Notre Dame“) und Künstlerin wurde vom Gericht auf Initiative ihres Sohne...

