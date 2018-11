Proteste in ganz Frankreich : "Gilets Jaunes": Wie Warnwesten zum Symbol der Wut auf Macron wurden

In Frankreich gibt es landesweit Massenproteste. Wogegen richtet sich die Wut der Demonstranten?

von Lorena Dreusicke

18. November 2018, 15:40 Uhr

Paris | An diesem Wochenende steht der Verkehr vielerorts in unserem Nachbarland still. Demonstranten in gelben Warnwesten belagern Autobahnen, Supermärkte und Tankstellen. Am Samstag überfuhr eine Autofahrerin in Panik eine Teilnehmerin der Protestaktion in Grenoble. Die Frau starb. Auch in Arras wird ein Demonstrant angefahren und schwer verletzt. Einer Bilanz des Innenministeriums zufolge gibt es in der ganzen Republik mindestens 229 Verletzte, darunter sieben Schwerverletzte. 117 Menschen wurden festgenommen, 73 kamen in Polizeigewahrsam. Was ist da los in Frankreich?

imago/PanoramiC/Ronan Houssin

Diesel und Benzin kosten bald zwei Euro pro Liter

Ein Grund für die Proteste sind die stark verteuerten Spritpreise. Derzeit kostet ein Liter Super bis zu zwei Euro. Grund dafür sind die erhöhten Steuern auf Diesel und Benzin. Die Regierung hatte sie in diesem Jahr bereits um mehrere Cent pro Liter angehoben. Ein Liter Super kostet durchschnittlich 27 Cent mehr als noch vor acht Jahren. Der Preis für Diesel stieg um 44 Cent auf durchschnittlich 1,51 Euro. Die französische Regierung hat eine weitere Steuererhöhung für 2019 angekündigt.

Noch höhere Spritpreise wollen viele Franzosen nicht hinnehmen. Knapp 283.000 Demonstranten sind laut dem französischem Innenministerium am Samstag landesweit auf die Straßen gegangen – viele gekleidet in gelbe Warnwesten. Eine Karte im Internet listet rund 2000 Demonstrationen auf:

Besonders heftig ging es in Paris zu, als Demonstranten versuchten, zum Elyséepalast zu gelangen, dem Amtssitz von Präsident Emmanuel Macron. Vor dem Mont-Blanc-Tunnel setzte die Polizei sogar Tränengas ein, um eine Blockade aufzulösen.

Warum tragen die Demonstranten Warnwesten?

Schon seit einigen Wochen formiert sich die Protestbewegung, die sich die "Gilets Jaunes" (Gelbe Warnwesten) nennt. Damit spielen sie auf die Signalwesten an, die in Frankreich in jedem Fahrzeug vorhanden sein müssen. Vorteil der grellen Leibchen sei die gute Sichtbarkeit bei den Straßenblockaden sowie die offensichtliche Zugehörigkeit zu den Demonstrationen, heißt es in den inoffiziellen "Verhaltensregeln", die auf Facebook massenhaft verbreitet wurden:

Wogegen protestieren die "Gilets Jaunes"?

Schon im Sommer gab es in Frankreich eine umstrittene Verkehrsreform. Damals protestierten viele Autofahrer, vor allem in den ländlichen Regionen Frankreichs, gegen die Absenkung des Tempolimits auf Landstraßen: Außerorts ist statt der bisherigen 90 Stundenkilometer nur noch Tempo 80 erlaubt.

Mittlerweile ziehen sich auch Demonstranten Warnwesten über, die gegen ganz andere Themen protestieren. "Alles für die Reichen und Steuern für die Bevölkerung", steht sinngemäß auf vielen Plakaten. Viele von Macrons neoliberaler Regierung angestoßene Reformen würden Vermögende begünstigen und Ärmere schwächen, kritisieren viele Franzosen. Bei den Protesten fordern sie unter anderem einen höheren Mindestlohn und kleinere Gehälter für Staatsbedienstete.

Oft richtet sich der Protest auch direkt gegen Emmanuel Macron. Auf Fernsehbildern sind Schilder zu sehen mit dem Konterfei Macrons und dem Schriftzug: "Hau ab!". Macron sagte zu den Protesten in einem Fernsehinterview, er nehme den Ärger der "Gilets Jaunes" wahr, warne aber vor widersprüchlichen Forderungen nach mehr öffentlichen Jobs einerseits und weniger Steuern andererseits.

40 Prozent der befragten Franzosen "sehr unzufrieden" mit Macron

Die Zustimmungsrate des Präsidenten ist im November auf einen neuen Tiefpunkt gesunken: es waren nur 25 Prozent. Deutlich höher war der Anteil der Macron-Kritiker: Laut der jüngten Ifop-Umfrage gab etwa ein Drittel der Befragten an, "überwiegend unzufrieden" mit ihrem Präsidenten zu sein, weitere fast 40 Prozent bezeichneten sich als "sehr unzufrieden" mit seiner Regierung. Auch Premierminister Edouard Philippe büßte an Beliebtheit ein: Er verlor sieben Prozent und kommt damit nur auf 34 Prozent Zustimmung.

imago/PanoramiC/Norbert Scanella

Dieser Popularitätsverlust eines Präsidenten so bald nach der Amtsübernahme ist in Frankreich nicht unüblich. Auch seine Vorgänger François Hollande und Nicolas Sarkozy verloren in den Jahren nach ihrer Wahl deutlich an Zustimmung. Dabei war Macron bei den Wahlen 2017 angetreten mit dem Ziel, Frankreich grundlegend zu erneuern. Doch viele angestoßene Reformprojekte und ungeschickte Äußerungen bringen ihm nun die Wut vieler Bürger ein.

Auf Twitter schreibt Macron, das "Herzstück seiner Aufgabe" für die nächste Zeit sei es, die Basis und den Spitze der Gesellschaft zu vereinen.

In den Kommentaren darauf werfen ihm Franzosen vor, seine Glaubwürdigkeit verspielt zu haben. Die Zustände im Land erinnerten vielmehr an "Monarchen" auf der einen Seite und "Bettler" auf der anderen. Letztere seien zum Widerstand aufgerufen – in gelben Westen.



(Mit dpa)