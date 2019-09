Mutter und Baby tot : Bericht: Offenbar Narkosemittel in Glukosemischung aus Kölner Apotheke

Die Ermittlungen zum Tod der Mutter und ihres Babys gehen weiter. Nun gibt es einen neuen Verdacht.

von dpa und lod

25. September 2019, 09:14 Uhr

Köln | Nach Informationen des "WDR" war in dem Glukose-Präparat, nach dessen Einnahme eine Schwangere und ihr Neugeborenes gestorben waren, ein Narkosemittel enthalten. Die Polizei hatte am Dienstag in einer Pressekonferenz lediglich mitgeteilt, dass ein "toxischer Stoff" im Behälter gefunden wurde und die Vergifteten an multiplem Organversagen starben. Das Narkosemittel, um das es sich bei dem toxischen Stoff handeln soll, gilt als schnell wirksam und soll Lähmungserscheinungen verursachen.

Die Ermittlungen zum Tod der Mutter und ihres Babys gehen weiter. "Wir versichern, dass wir alles daran setzen werden, diese Ereignisse aufzuklären. Da arbeiten wir mit Hochdruck dran", sagte der Leiter der Kriminalinspektion, Andreas Koch, am Dienstag in Köln.

Eine 28-jährige Kölnerin war in der vergangenen Woche nach Angaben der Polizei an "multiplem Organversagen" gestorben, nachdem sie eine Glukose-Mischung aus einer Kölner Apotheke zu sich genommen hatte, die Teil eines Routine-Tests auf Diabetes in der Schwangerschaft gewesen sei. Auch das ungeborene Baby, das man noch durch einen Kaiserschnitt zu retten versuchte, kam ums Leben.

Mordermittlungen gegen Unbekannt

Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren gegen Unbekannt eingeleitet, eine Mordkommission ermittelt in alle Richtungen. Bislang ist unklar, ob Fahrlässigkeit der Grund für die Verunreinigung des Mittels war oder ob jemand vorsätzlich handelte. Man habe bereits etliche Beweismittel sichergestellt und erste Zeugen befragt, sagte der Kölner Staatsanwalt Ulrich Bremer. Auch eine Obduktion des Babys soll weitere Erkenntnisse bringen.





Die Ermittler hatten den toxischen Stoff in einem Behälter der Apotheke festgestellt, aus dem Bestandteile in kleinere Tüten umgefüllt werden. Um welchen Stoff es sich handelte, wollten die Ermittler bei ihrer Pressekonferenz nicht sagen.

Unklar ist weiterhin, ob sich weitere vergiftete Mischungen im Umlauf befinden. Polizei und Stadt warnten ausdrücklich davor, Mittel mit Glukose einzunehmen, die in der Heilig-Geist-Apotheke in Köln-Longerich zusammengestellt wurden. Patienten, die glukosehaltige Präparate dieser Apotheke besitzen, sollten sie nicht einnehmen und umgehend bei der nächsten Polizeiwache abgeben. Bis zum Dienstag habe sich aber noch niemand gemeldet, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Stadt hat der Apotheke vorerst untersagt, selbstproduzierte Medikamente zu verkaufen.