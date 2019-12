Alles anders bei den Geisterjägern : „Ghostbusters: Afterlife“: Was der erste Trailer verrät

Wird „Ghostbusters: Afterlife“ eine Fortsetzung des Originals? Oder eher eine von „Stranger Things“? Ein erster Blick.

von Daniel Benedict

11. Dezember 2019, 09:55 Uhr

Berlin | Über ein Vierteljahrhundert ruhten die Ghostbusters, bis den ersten beiden Teilen vor drei Jahren ein Neuaufguss folgte. So massiv wie die Erwartungen war dann auch die Enttäuschung: An der Kasse strauchelte der Film mit Melissa McCarthy Kristen Wiig und Chris Hemsworth; zuvor war schon der Trailer mit einer knappen Million gesenkter Daumen zu einem der verhasstesten der YouTube-Geschichte geworden. Die Kritik war selbst kritikwürdig, zumindest dort, wo unverhohlen über den Wechsel zu weiblichen Schauspielern geschimpft wurde.

„Ghostbusters: Afterlife“ – der Trailer

Drei Jahre nach dem Misserfolg läuft der Trailer zum nächsten Versuch: Und demzufolge macht „Ghostbusters: Afterlife“, der kommendes Jahr ins Kino kommen soll, alles, alles anders. Statt eines besessenen New Yorks zeigen die ersten Bilder die sommerliche Langeweile der Bible-Belt-Provinz. Statt der Stars des Originals, die die wieder dabei sein sollen, sehen wir Teenager. (Ein Voice-over-Zitat von Bill Murray ausgenommen.) Und nicht mal das Erkennungszeichen der Reihe, der Titel-Song von Ray Parker Jr., wird eingespielt. Dass wir überhaupt in der „Ghostbusters“-Welt sind, lässt sich nur an einigen zentralen Requisiten festmachen: an einer 30 Jahre alten Geisterfalle, die von den Protagonisten zunächst für einen Fan-Artikel gehalten wird. Am umgebauten Leichenwagen der Ghostbusters, der in einer Scheune auftaucht. Und am Geisterjäger-Blaumann von – Dr. Egon Spengler, der Figur des verstorbenen Schauspielers Harold Ramis. Die verfallene Farm des Trailers ist offensichtlich sein Haus und die neue Generation der Geisterjäger wird von seinen Enkeln gegründet.





Fortsetzung vom Sohn: Jason Reitman

Anders als der 2016er-Film soll „Ghostbusters: Afterlife“ wohl kein Abklatsch mit anderen Mitteln sein, sondern das Erbe mit den Mitteln der Gegenwart antreten. Dazu passt, dass nicht nur im Engagement des „Stranger Things“-Stars Finn Wolfhard der Anschluss an den nostalgischen Netflix-Hit gesucht wird, sondern auch im Setting. Und natürlich passt auch der Regisseur. Geschrieben und inszeniert wird die Fortsetzung von Jason Reitman, dem Sohn des Original-Regisseurs Ivan Reitman. Anders als der „Brautalarm“-Regisseur Paul Feig, der die letzten Ghostbusters inszenierte, steht der neue für ein ganz anderes Kino: Mit tragikomischen Werken wie „Juno“ oder „Tully“ hat Jason Reitman sich mit einem alltäglichen Indie-Look und psychologischem Realismus etabliert. Vielleicht wird „Ghostbusters: Afterlife“ also wirklich eine echte Neubelebung. Nach den ersten zwei Tagen hat der Trailer 200.000 gehobene und nur 20.000 gesenkte Daumen.

