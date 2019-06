Weg mit dem Schirm : Gewittergefahr rund um Pfingsten: So verhalten Sie sich bei Unwetter richtig

Auf hohe Temperaturen folgt häufig ein Gewitter. Auch an Pfingsten besteht die Gefahr, dass es "rummst".

von Anna Behrend und dpa

05. Juni 2019, 16:24 Uhr

Hamburg | Hohe Temperaturen, starke Regenschauer und Blitze: Bis zum Pfingstwochenende müssen sich die Deutschen auf mitunter heftige Gewitter einstellen. Für Teile Deutschlands wurden am Mittwoch die höchsten Temperaturen des noch jungen Sommers erwartet. Landesweit erreichen die Temperaturen laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) voraussichtlich 29 bis 36 Grad. Das übersteige noch einmal den Höchstwert vom vergangenen Sonntag, sagte ein DWD-Sprecher am Morgen.

Heiße Temperaturen im Osten

"Besonders im Osten wird es heiß. Brandenburg ist der Hotspot Europas", sagte DWD-Sprecher Andreas Friedrich. Selbst in Andalusien oder der Türkei gebe es keine vergleichbaren Werte. Die Temperaturen sollten demnach auf bis zu 36 Grad steigen. Erst am Donnerstagmittag seien kräftige Schauer und Gewitter möglich.

Am Pfingstwochenende selbst ist angenehmes Sommerwetter in Sicht: Sonne und Wolken wechseln sich bei etwa 25 Grad ab, es bleibt meist trocken. Lediglich am Pfingstmontag gibt es laut wetter.de ein Gewitterrisiko.

Wie sie sich dabei richtig verhalten, sollten Sie sich im Freien aufhalten, lesen Sie hier.



Ab wann wird es gefährlich?

Schon wenn Donner zu hören ist, sollte man gefährdete Bereiche, wie zum Beispiel ein freies Feld oder einzeln stehende Bäume verlassen, rät der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE). Das Gewitter ist in diesem Fall weniger als zehn Kilometer entfernt. Wenn zwischen Blitz und Donner weniger als zehn Sekunden liegen, ist das Gewitter sehr nah und es kann richtig gefährlich werden.

Am besten: In ein Gebäude oder ins Auto

Den besten Schutz vor einem Gewitter bieten ein Gebäude mit Blitzableiter oder der Innenraum eines Autos. Während Sie im Fahrzeug darauf warten, dass das Gewitter vorbeizieht, können Sie zum Beispiel beim Bier diskutieren, warum genau das Auto beim Blitzschlag ein sicherer Ort ist (Stichwort: Faradayscher Käfig)

Einzelne Bäume und Strommasten meiden

Da Blitze vorzugsweise in den höchsten Punkt in der Umgebung einschlagen, sollte man folgende Orte und Bauwerke bei Gewitter möglichst meiden: Berggipfel, Bäume, Türme, Masten, Überlandleitungen und Antennen. Auch an Zäune sollte man sich nicht anlehnen, rät das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Baden im Freien sollte man während eines Gewitters unter keinen Umständen und auf offenem Gelände zu stehen ist ebenfalls keine gute Idee: So wird man schnell selbst zum höchsten Punkt in der Umgebung.

Weg mit dem Regenschirm, runter vom Fahrrad

Nicht umsonst sind Blitzableiter aus Metall, denn Sie sollen die Elektrizität des Blitzes weiter in den Boden leiten. Das bedeutet aber auch: Im Gewitter bloß keine Regenschirme verwenden und auch nicht mit dem Fahrrad fahren, denn unter Umständen werden solche metallenen Gegenstände sonst unfreiwillig zum Blitzableiter.

Im Notfall: Hocken oder Hüpfen

Es klingt etwas albern, ist aber durchaus ernst gemeint: Sollte es in der näheren Umgebung keine Schutzmöglichkeit geben, rät das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe dazu, sich mit eng zusammen stehenden Füßen in eine Mulde zu Hocken und sich so möglichst klein zu machen. Wer sich unbedingt aus dem Zentrum eines Gewitters entfernen muss oder will, sollte dies hüpfend mit geschlossenen Beinen tun. So soll die Gefahr der sogenannten Schrittspannung vermieden werden: Stehen die Füße, weil man gerade einen Schritt macht, auseinander wenn gerade der Blitz in der Nähe einschlägt, besteht zwischen ihnen ein Spannungsunterschied und der Strom kann durch den Körper fließen.