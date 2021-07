IG Metall Wolfsburg : Gewerkschaft stellt Weltrekord im Eisverteilen auf

Wer in den vergangenen Stunden in Niedersachsen war, hatte vielleicht Glück: Denn dort sind in 75 Stunden sage und schreibe 75.000 Portionen Eis verschenkt worden. Ein Weltrekord.

Wolfsburg | Einen Weltrekord im Verteilen von Eis hat die IG Metall Wolfsburg aufgestellt. Innerhalb von 75 Stunden haben Hunderte Helferinnen und Helfer in Niedersachsen 75.000 Portionen Eis verschenkt, wie der Rekordrichter beim Rekord-Institut für Deutschland, Olaf Kuchenbecker, bestätigte. Er überreichte der Gewerkschaft die Weltrekordurkunde für die „meis...

