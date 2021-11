Tatverdacht des Totschlags : Getötete 14-Jährige: Tatverdächtiger „aus dem persönlichen Umfeld“

In den Ermittlungen zum Tod der 14-jährigen Josefine aus Aschersleben wurde am Donnerstag gegen einen Gleichaltrigen aus dem "persönlichen Umfeld" wegen dringenden Tatverdachts des Totschlags Haftbefehl erlassen.

Magdeburg | Nach dem Tod der 14-jährigen Josefine aus Aschersleben in Sachsen-Anhalt ist gegen einen Gleichaltrigen Haftbefehl wegen dringenden Verdachts auf Totschlag erlassen worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Magdeburg am Donnerstag mitgeteilt hatten. Am Freitag gab die Polizei in Magdeburg bekannt, dass der Tatverdächtige "aus dem persönlichen Umfe...

