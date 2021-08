Vegetarische Kantine : Gerhard Schröder will die Currywurst in der VW-Kantine retten

Altkanzler Gerhard Schröder gilt als Currywurst-Fan. Jetzt ärgert er sich über den Kurs, den eine VW-Kantine in Wolfsburg einschlägt.

Wolfsburg | Das schmeckt dem Alt-Bundeskanzler gar nicht: Gerhard Schröder (77) hat sich in Sachen Wurst zu Wort gemeldet. Er ärgert sich über die Abschaffung der berühmten VW-Currywurst in einer der Werkskantinen des Wolfsburger Autobauers. "Wenn ich noch im Aufsichtsrat von #VW säße, hätte es so etwas nicht gegeben", schrieb Schröder in einem Beitrag auf der...

