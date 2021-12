Waffenbeschaffung im Darknet : Geplanter Terroranschlag: Generalbundesanwalt ermittelt gegen Hamburger

Der Angeklagte soll versucht haben, sich Waffen für einen Terroranschlag zu beschaffen. Die Behörden gehen davon aus, dass er im großen Stil töten wollte. Schon sein Vater hatte Verbindungen zu den 9/11-Attentätern.

Hamburg | Nach dem Bekanntwerden der Terrorpläne eines mutmaßlichen Islamisten in Hamburg hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen. Grund sei die besondere Bedeutung des Falls, sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Montag auf Anfrage. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ darüber berichtet. Weiterlesen: Terroranschlag in H...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.