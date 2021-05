Ansage bei Maybrit Illner : Angst vor Baerbock? Darum spendet Georg Kofler 750.000 Euro an die FDP

In der Talkshow "Maybrit Illner" fand der Georg Kofler, Juror bei der TV-Show "Die Höhle der Löwen", deutliche Worte zur Politik der Grünen und setzte mit einer großzügigen Spende an die FDP ein deutliches Zeichen.

Berlin | Werden Kurzstreckenflüge in einer Grünen-Regierung abgeschafft? Mit diesem Gedanken ging Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock jüngst an die Öffentlichkeit – Kritik und Entrüstung ließen nicht lange auf sich warten. In der Talkshow "Maybrit Illner" am Donnerstagabend waren Grünen-Chef Robert Habeck, Unternehmer Georg Kofler ("Die Höhle der Löwen"-Juror)...

