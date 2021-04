Möglicher Kanzlerkandidat : So denkt die Generation TikTok über „Daddy Söder“

Markus Söder bekommt unerwarteten Rückhalt aus der TikTok-Ecke. Die junge Generation feiert ihn jetzt schon als Kanzler.

Hamburg | Armin Laschet hat gerade einiges zu verdauen – nicht nur in den Umfragen hat Söder die Nase vorn. Was sich in den sozialen Netzwerken gerade unter #Daddy abspielt, lässt den bayerischen Ministerpräsidenten eindeutig als den beliebteren Kandidaten und dazu noch als "Frauenmagnet" dastehen, ernannt von einer Internet-Bubble, die konservative Gemüter ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.