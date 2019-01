Englische Sprache im Deutschen : Dieses Wort ist der "Anglizismus des Jahres 2018"

Der "Anglizismus des Jahres 2018" ist in Berlin bekannt gegeben worden.

von Maximilian Matthies

29. Januar 2019, 09:07 Uhr

Berlin | "Influencer", "Shitstorm" oder "Fake News" waren Wörter die in den vergangenen Jahren den Titel "Anglizismus des Jahres" verliehen bekamen. Nun kommt ein weiterer Begriff hinzu: Gendersternchen. Das teilte eine Gruppe um den Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch am Dienstag in Berlin mit.

Anglizismus Bei einem Anglizismus handelt es sich laut Duden um die "Übertragung einer für (das britische) Englisch charakteristischen sprachlichen Erscheinung auf eine nicht englische Sprache". Insbesondere Werbung, Wirtschaft oder Politik kommen kaum noch ohne Anglizismen wie "Sale" oder "To-do-Liste" aus. Die einen sehen sie als Bereicherung der Muttersprache, andere empfinden sie eher als Bedrohung.

Der "Anglizismus des Jahres" wird in Deutschland seit 2010 gekürt. Damit soll den Initiatoren zufolge ein "positiver Beitrag des Englischen zur Entwicklung des deutschen Wortschatzes" geleistet werden. Im vergangenen Jahr holte der Begriff "Influencer" den Titel.



Ein Überblick über die bisherigen Auszeichnungen:

2010: "leaken"

2011: "Shitstorm"

2012: "Crowdfunding"

2013: die Nachsilbe "-gate"

2014: "Blackfacing"

2015: "Refugees Welcome"

2016: "Fake News"