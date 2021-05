Gendern bei Behörden : Warum die Gesellschaft für deutsche Sprache gegen Gendersternchen ist

Kein Gendersternchen und Doppelpunkt: Sprachwissenschaftler Peter Schlobinski von der Gesellschaft für deutsche Sprachewarnt Behörden in Deutschland vor Gendersprache. Was er stattdessen empfiehlt.

Wiesbaden | Der Vorsitzende der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS), Peter Schlobinski, hält Gendersternchen und Genderdoppelpunkte im Schriftverkehr von staatlichen Stellen und an Universitäten nicht für gedeckt mit den in Deutschland geltenden Rechtschreibregeln. "Für die offizielle Schreibung in Institutionen, Verwaltungen, Schulen, Universitäten haben...

