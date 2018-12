Angst vor Ausschreitungen : "Gelbwesten"-Proteste in Paris: 278 Personen festgenommen

Menschen hätten sich laut Polizei einer Gruppe angeschlossen, die offensiv zu Gewalt aufgerufen hätte.

von dpa

08. Dezember 2018, 09:44 Uhr

Paris | Bereits vor Beginn der "Gelbwesten"-Proteste sind am Samstagmorgen 278 Personen in Paris festgenommen worden. Das bestätigte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Grund sei in vielen Fällen gewesen, dass die Menschen sich einer Gruppe angeschlossen hätten, die "Gewalt gegen Personen oder die Zerstörung von Gegenständen" vorbereitet habe, hieß es.



Nicht die ersten Festnahmen

Frankreichs Regierung fürchtet für diesen Samstag Ausschreitungen in der Hauptstadt und will mit einem massiven Aufgebot von Sicherheitskräften eine Eskalation verhindern. Am vergangenen Wochenende war es bei Protesten der "Gelben Westen" in der Hauptstadt zu Krawallen und mehreren Hundert Festnahmen gekommen.

Proteste in ganz Frankreich

Die Protestbewegung fordert unter anderem Steuersenkungen. Ihre Wut richtet sich aber auch gegen Präsident Emmanuel Macron und dessen Reformpolitik. In ganz Frankreich sind am Wochenende Protestaktionen geplant.