Kriminalität : „Gekränkte Ehre“: Männer sollen Schwester getötet haben

Zwei Brüder sollen ihre Schwester ermordet haben - mutmaßlich, weil das Leben der Frau nicht ihren Moralvorstellungen entsprochen hat. Die Leiche sollen sie anschließend in einem Koffer nach Bayern gebracht haben.

Berlin | Zwei Männer sollen ihre Schwester in Berlin getötet und die Leiche in Bayern vergraben haben. Die Tat begingen die Männer mutmaßlich „aus gekränktem Ehrgefühl“, weil das Leben der 34 Jahre alten Schwester nicht den Moralvorstellungen der Verdächtigen entsprochen habe. Das teilten Berliner Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. Die Verdächti...

