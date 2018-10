Täter war vorbestraft : Neue Details zum Geiselnehmer in Köln bekannt

Der 55-jährige Syrer war bereits polizeibekannt und lebte in einer Kölner Flüchtlingsunterkunft.

von dpa und Ankea Janßen

16. Oktober 2018, 16:16 Uhr

Köln | Gegen den Kölner Geiselnehmer ist Haftbefehl wegen versuchten Mordes in zwei Fällen und auch wegen Geiselnahme erlassen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag in Köln mit. Der Mann hatte am Montag einen Brandanschlag auf ein Schnellrestaurant im Kölner Hauptbahnhof verübt und eine Frau als Geisel genommen.

Auf einer am Dienstagnachmittag abgehaltenen Pressekonferenz wurden außerdem neue Details zum Geiselnehmer bekannt gegeben. Bei dem Geiselnehmer handelt es sich laut Polizei um einen 55-jährigen Syrer, der seit März 2015 in Deutschland lebt, als asylberechtigt anerkannt ist und eine Aufenthaltserlaubnis bis 2021 hat. Sein Sohn und ein Bruder würden außerdem in Deutschland leben, seine Frau aber noch in Syrien. Zwei Asylanträge seien abgelehnt worden.

Täter war bereits polizeibekannt

Der Geiselnehmer war der Polizei bereits bekannt und wegen 13 verschiedener Delikte in Erscheinung getreten. Darunter unter anderem der Besitz von Rauschgift, Körperverletzung und Hausfriedensbruch.

Laut Klaus-Stephan Becker, Leiter Direktor Kriminalität der Polizei Köln, sei der 55-Jährige keiner Arbeit nachgegangen, "weil er es nicht konnte". Es gebe Hinweise auf psychische Probleme.

Seine Wohnung in einer Flüchtlingsunterkunft in Köln-Neuehrenfeld wurde am Dienstag durchsucht. Dort seien islamische Schriftzeichen, aber kein Bekenntnis zur Terrororganisation "Islamischer Staat" gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Mann unter anderem wegen versuchten Mordes in zwei Fällen und Geiselnahme.

Mehrere Schüsse trafen den Mann

Nach einer mehrstündigen Operation sei der Mann inzwischen außer Lebensgefahr. Er war bei der Beendigung der Geiselnahme durch die Polizei am Montag durch mehrere Schüsse lebensgefährlich verletzt worden.

Der 55-Jährige hatte nach Angaben der Ermittler am Montag in einem Schnellrestaurant im Kölner Hauptbahnhof zunächst einen Brandsatz gezündet. Dadurch erlitt ein 14-jähriges Mädchen schwere Brandverletzungen. Anschließend stürmte der Mann in eine benachbarte Apotheke und nahm eine Angestellte als Geisel. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei überwältigte den Täter zwei Stunden nach Beginn der Geiselnahme.