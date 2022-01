„Schoduvel“ in Braunschweig : Gefälschter Bürgermeister-Brief führt zu Karnevalsabsage

Ein vermeintlicher Brief des Oberbürgermeisters sorgt für Wirbel in Braunschweig. Der große Karnevalszugs „Schoduvel“ wurde aufgrund des Schreibens abgesagt. Jetzt stellt sich heraus: Es war eine Fälschung.

Braunschweig | Die Absage des Braunschweiger Karnevalszugs „Schoduvel“ ist auf einen vermeintlichen Brief des Oberbürgermeisters zurückzuführen. „Das Schreiben ist gefälscht, es handelt sich um kein Schreiben der Stadt Braunschweig“, teilte die Verwaltung am Montag mit und kündigte eine Strafanzeige an. Der neue Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) distanziere ...

