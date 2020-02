Gare de Lyon : Riesige Rauchschwaden über Pariser Fernbahnhof

Im Südosten der französischen Hauptstadt hatte es Demonstrationen gegeben.

von dpa

28. Februar 2020, 18:19 Uhr

Paris | Flammen und Rauchwolken rund um den Pariser Bahnhof Gare de Lyon: Dort waren am Freitagabend große Rauchwolken zu sehen. Wie die Staatsbahn SNCF auf Anfrage mitteilte, habe es außerhalb des großen Fernbahnhofs im Südosten der Hauptstadt Demonstrationen gegeben. Dabei hätten auch Autos gebrannt. Auf Twitter teilte die SNCF mit, dass der Bahnhof geschlossen wurde. Vom Gare de Lyon aus fahren die Züge von Paris aus in Richtung Südfrankreich. Gerade in den Abendstunden herrscht dort großer Andrang.





Auch ein Video zeigt die Rauchwolken.